Impennata di contagi, domani riunione urgente del Cts. Speranza: «Il peggio non è passato» (Di sabato 10 ottobre 2020) Il trend dei contagi continua a salire. Per domani è stata convocata una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo del Cts la crescita dei positivi al covid degli ultimi sette giorni. E la capacità del sistema sanitario di regge l'urto. E testare i casi. contagi, Speranza: il peggio non è passato "Non siamo ancora fuori dalla fase più difficile", ha ribadito il ministro in un intervento video. "Bisogna mantenere con forza tutte le misure di sicurezza con determinazione, per poter continuare ad avere ancora numeri meno alti di quelli che si registrano in altri paesi europei".

Sono 39 i casi accertati di positività al Covid-19 comunicati, entro le 11 di sabato 10 ottobre, dalla sezione di Genetica Molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Un ...

Cembra zona arancione. "Ci adeguiamo, ma l'ordinanza poteva arrivare prima"

Preoccupazione dopo l'impennata di contagi e le nuove misure definite dalla Provincia: no a raduni in più di sei persone, bar e ristoranti chiusi a mezzanotte. E massimo quattro persone per tavolo. '' ...

