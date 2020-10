Il «Grande Fratello Vip 5» si allunga di 2 mesi: ecco quando finirà (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip si allunga e arriva fino al prossimo anno. A rivelarlo è TvBlog, che spiega che la quinta edizione del reality show di Canale 5, che sarebbe dovuta finire il 2 dicembre 2020, si protrarrà, invece, fino all’8 febbraio 2021, aggiungendo 2 mesi di permanenza a quelli stabiliti al principio. Il motivo ufficiale è legato al successo di ascolti. Quello ufficioso è che la tenuta nel tempo di un programma che continuerà ad avere due appuntamenti settimanali permetterà alla rete di mantenere uno share stabile senza investire in nuove produzioni che vadano a occupare il palinsesto senza alcuna garanzia di successo. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1314700625628758017 Leggi su vanityfair (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip si allunga e arriva fino al prossimo anno. A rivelarlo è TvBlog, che spiega che la quinta edizione del reality show di Canale 5, che sarebbe dovuta finire il 2 dicembre 2020, si protrarrà, invece, fino all’8 febbraio 2021, aggiungendo 2 mesi di permanenza a quelli stabiliti al principio. Il motivo ufficiale è legato al successo di ascolti. Quello ufficioso è che la tenuta nel tempo di un programma che continuerà ad avere due appuntamenti settimanali permetterà alla rete di mantenere uno share stabile senza investire in nuove produzioni che vadano a occupare il palinsesto senza alcuna garanzia di successo. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1314700625628758017

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - selenassweet : RT @lustforlifexxe: SE NON VE NE FREGA DI ADUA E MASSIMILIANO, NON PARLATENE 24h SU 24! AL GRANDE FRATELLO BASTA CHE SE NE PARLI, ANCHE IN… - Ennne5 : RT @lustforlifexxe: SE NON VE NE FREGA DI ADUA E MASSIMILIANO, NON PARLATENE 24h SU 24! AL GRANDE FRATELLO BASTA CHE SE NE PARLI, ANCHE IN… -