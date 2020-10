Grande Fratello Vip, la mamma di Myriam Catania racconta: «Luca Argentero le ha detto “ti aspetterò per sempre”» (Di sabato 10 ottobre 2020) Il “Grande Fratello Vip” sta regalando momenti molto particolari durante questa edizione: Gabriel Garko che ha fatto outing dopo aver mantenuto per tantissimi anni, ostinatamente, “il segreto di pulcinella” come lui stesso lo ha voluto definire, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che fanno delle rivelazioni incredibili su Alberto Tarallo e sul suicidio del suo compagno di una vita, Teodosio, Adua Del Vesco che prima afferma che Massimiliano Morra è gay, poi ritratta ma il gossip parla di una lunga relazione dell’attore con un dentista che si è separato dalla moglie per lui, la Gregoraci che spara a zero su Briatore e poi lo perdona. La lista sarebbe ancora molto lunga e chissà ancora cosa accadrà fino alla fine del programma. Alfonso Signorini mette sulla riga tutti i ... Leggi su baritalianews (Di sabato 10 ottobre 2020) Il “Vip” sta regalando momenti molto particolari durante questa edizione: Gabriel Garko che ha fatto outing dopo aver mantenuto per tantissimi anni, ostinatamente, “il segreto di pulcinella” come lui stesso lo ha voluto definire, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che fanno delle rivelazioni incredibili su Alberto Tarallo e sul suicidio del suo compagno di una vita, Teodosio, Adua Del Vesco che prima afferma che Massimiliano Morra è gay, poi ritratta ma il gossip parla di una lunga relazione dell’attore con un dentista che si è separato dalla moglie per lui, la Gregoraci che spara a zero su Briatore e poi lo perdona. La lista sarebbe ancora molto lunga e chissà ancora cosa accadrà fino alla fine del programma. Alfonso Signorini mette sulla riga tutti i ...

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP, condotto da @alfosignorini @GrandeFratello - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - st4t3_0f_gr4c3 : RT @eliscrivecose: Cioè facciamo un rapido recap, Francesco Monte uomini e donne, isola dei famosi, grande fratello vip, tale e quale show,… - zazoomblog : Grande Fratello Vip la dolorosa confessione di Stefania Orlando: Non ho voluto figli ora però ho paura -… -