Grande Fratello Vip: flop di ascolti. La gente è stanca del gossip? (Di sabato 10 ottobre 2020) Il reality ventennale di Mediaset sta perdendo pubblico Il reality condotto da Alfonso Signorini perde via via ascolti. Ieri sera ha portato davanti al video 2.754.000 spettatori pari al 16.5% di share. Insomma il gossip e il reality ormai ventennale non tira più? Qualcosa è andato storto. Con ogni probabilità è tutta colpa degli argomenti trattati che, nonostante i nuovi spunti che arrivano da altri concorrenti della casa, vedono protagonisti sempre i soliti partecipanti al reality: è il caso della soap di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra oppure le liti tra Tommaso Zorzi e l'attrice Adua e ancora: la love story mai cominciata tra Pretelli e Gregoraci. View this post on Instagram Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena improvvisi: dalla resa dei conti tra Adua e ...

