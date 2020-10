GP Francia | le dichiarazioni dopo le qualifiche

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 ottobre 2020)lemozzafiato del Gp di, che potete rivivere in questo articolo, è giunto il momento di ascoltare le parole dei piloti, ossia leeffettuatela sessione delle prove ufficiali. GP, lepostFabio Quartararo (polesitter): “La pole è davvero speciale, è da tanto che non ne facevo una. Le condizioni erano piuttosto difficili, freddo, difficile scaldare la gomma davanti. Sono felice perché abbiamo lavorato nel modo giusto. Ieri ero fiducioso perché sapevo dove dovevamo migliorare, non ho preso rischi, oggi li ho presi e sono felice di partire dalla prima fila“. (sulle Ducati in prima fila): “Due Ducati in prima fila, avremo ...