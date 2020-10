Gare senza pubblico, ecco il regalo della Juve Stabia per i propri abbonati (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – La S.S. Juve Stabia in collaborazione con la Lega Pro si è resa promotrice di una particolare iniziativa a vantaggio degli abbonati della scorsa stagione che non hanno potuto godere degli ultimi ingressi allo stadio durante il lockdown. Preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, a causa dell’emergenza sanitaria in essere, hanno disposto la ripresa del Campionato Serie BKT senza la presenza di pubblico, informa i propri tifosi abbonati della stagione sportiva 2019/2020 verranno omaggiati di un codice regalo Eleven Sports che consentirà la visione completa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) – La S.S.in collaborazione con la Lega Pro si è resa promotrice di una particolare iniziativa a vantaggio degliscorsa stagione che non hanno potuto godere degli ultimi ingressi allo stadio durante il lockdown. Preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, a causa dell’emergenza sanitaria in essere, hanno disposto la ripresa del Campionato Serie BKTla predi, informa itifosistagione sportiva 2019/2020 verranno omaggiati di un codiceEleven Sports che consentirà la visione completa ...

