“Denaro in cambio del voto per le Regionali in Puglia”: quattro denunciati per reati elettorali a Foggia (Di sabato 10 ottobre 2020) Trenta o 50 euro in cambio del voto, documentato tramite la foto della scheda nei seggi elettorali. Sono quattro le persone denunciate dalla polizia a Foggia per reati in materia elettorale. Le indagini sono ancora in corso per accertare la posizione di altre persone. Il voto è quello per le elezioni Regionali e referendarie del 20 e del 21 settembre. La Digos e la polizia postale, durante le operazioni di vigilanza che hanno seguito le elezioni, si sono accorte di un’erogazione di denaro illecita a favore di un negozio. I soldi sono ritenuti la “ricompensa” per aver votato per un candidato Foggiano al Consiglio regionale pugliese. La somma per comprare il voto variava dai 30 ai 50 euro e veniva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Trenta o 50 euro indel, documentato tramite la foto della scheda nei seggi. Sonole persone denunciate dalla polizia aperin materia elettorale. Le indagini sono ancora in corso per accertare la posizione di altre persone. Ilè quello per le elezionie referendarie del 20 e del 21 settembre. La Digos e la polizia postale, durante le operazioni di vigilanza che hanno seguito le elezioni, si sono accorte di un’erogazione di denaro illecita a favore di un negozio. I soldi sono ritenuti la “ricompensa” per aver votato per un candidatono al Consiglio regionale pugliese. La somma per comprare ilvariava dai 30 ai 50 euro e veniva ...

