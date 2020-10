Da Bettini a Storace. Ecco chi brinda al ritorno dei mega-vitalizi. La Mussolini tornerà a quota 9mila Crocetta passa da 2.890 a 6.590 euro (Di sabato 10 ottobre 2020) Gli ex senatori ai quali erano stati tagliati i vitalizi potrebbero riaverli tutti indietro, e con gli arretrati. Con il deposito delle motivazioni, infatti, il 5 ottobre è diventata esecutiva la sentenza di giugno che ha annullato il taglio del 60% dell’ottobre 2018. Tutto come prima, dunque? Molto probabilmente sì, anche se non è detta l’ultima parola: Palazzo Madama, infatti, potrebbe fare ricorso e chiedere nell’immediato una sospensiva (leggi articolo). In quel caso gli onorevoli ricorrenti dovranno aspettare la fine dell’iter giudiziario prima di capire se potranno effettivamente rimettere le mani sul loro gruzzoletto. L’ONOREVOLE LISTA. Ma a proposito di gruzzoletto: quanto torneranno a prendere gli ex senatori se la sentenza dovesse essere confermata nei successivi gradi di giudizio interni al Senato? I nomi e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Gli ex senatori ai quali erano stati tagliati ipotrebbero riaverli tutti indietro, e con gli arretrati. Con il deposito delle motivazioni, infatti, il 5 ottobre è diventata esecutiva la sentenza di giugno che ha annullato il taglio del 60% dell’ottobre 2018. Tutto come prima, dunque? Molto probabilmente sì, anche se non è detta l’ultima parola: Palazzo Madama, infatti, potrebbe fare ricorso e chiedere nell’immediato una sospensiva (leggi articolo). In quel caso gli onorevoli ricorrenti dovranno aspettare la fine dell’iter giudiziario prima di capire se potranno effettivamente rimettere le mani sul loro gruzzoletto. L’ONOREVOLE LISTA. Ma a proposito di gruzzoletto: quanto torneranno a prendere gli ex senatori se la sentenza dovesse essere confermata nei successivi gradi di giudizio interni al Senato? I nomi e ...

Storace : #Pd, il “partito romano” sta al #Nazareno, non in sezione... Non faranno le #primarie, ancora una volta deciderà… -