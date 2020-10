Covid: Perù, 2.151 casi in 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - Il Perù ha registrato 2.151 casi di coronavirus e 238 nuovi decessi provocati dal morbo nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - Il Perù ha registrato 2.151di coronavirus e 238 nuovi decessi provocati dal morbo nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta il ...

