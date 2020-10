Covid-19, la Danimarca ha avviato l’abbattimento di un milione di visoni (Di sabato 10 ottobre 2020) La Danimarca ha avviato una campagna per abbattere un milione di visoni a causa dell'epidemia di Covid-19 emerso in molte fattorie. Il principale esportatore mondiale di pelli di visone destinate al mercato delle pellicce, il regno scandinavo ha dovuto affrontare casi di coronavirus in molti allevamenti da giugno.In totale, i visoni di 150 allevamenti verranno abbattuti in un'operazione che richiederà diversi mesi, ha annunciato l'autorità veterinaria danese, per un totale di oltre un milione e mezzo di animali da pelliccia, secondo i dati citati dalla stampa danese. Giovedì e venerdì sono avvenute diverse macellazioni, di cui almeno una ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine a fronte del rifiuto dell'allevatore di far entrare le ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) Lahauna campagna per abbattere undia causa dell'epidemia di-19 emerso in molte fattorie. Il principale esportatore mondiale di pelli di visone destinate al mercato delle pellicce, il regno scandinavo ha dovuto affrontare casi di coronavirus in molti allevamenti da giugno.In totale, idi 150 allevamenti verranno abbattuti in un'operazione che richiederà diversi mesi, ha annunciato l'autorità veterinaria danese, per un totale di oltre une mezzo di animali da pelliccia, secondo i dati citati dalla stampa danese. Giovedì e venerdì sono avvenute diverse macellazioni, di cui almeno una ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine a fronte del rifiuto dell'allevatore di far entrare le ...

