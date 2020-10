Coronavirus, Confindustria lancia l’allarme: “Contagi in aumento preoccupano, il recupero del Pil rallenta” (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Centro studi di Confindustria lancia l’allarme sull’economia. Per il 2020, causa Covid, si stima un crollo del Pil del 10%. ROMA – Confindustria si dice preoccupata per l’economia a causa della ripresa dei contagi da Coronavirus. La caduta del Pil secondo Confindustria Il Centro studi dell’associazione degli industriali evidenzia forti criticità. Si stima che nel 2020 il Pil registrerà una “caduta storica”, un crollo del 10%: si torna indietro ai livelli di 23 anni fa. L’aumento dei contagi da Covid-19 rappresenta “una fonte di incertezza e di preoccupazione sulle prospettive future“, si legge nel documento. Nel 2021 si avrà un recupero grazie a un Pil stimato a +4,8%, ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Centro studi dil’allarme sull’economia. Per il 2020, causa Covid, si stima un crollo del Pil del 10%. ROMA –si dice preoccupata per l’economia a causa della ripresa dei contagi da. La caduta del Pil secondoIl Centro studi dell’associazione degli industriali evidenzia forti criticità. Si stima che nel 2020 il Pil registrerà una “caduta storica”, un crollo del 10%: si torna indietro ai livelli di 23 anni fa. L’dei contagi da Covid-19 rappresenta “una fonte di incertezza e di preoccupazione sulle prospettive future“, si legge nel documento. Nel 2021 si avrà ungrazie a un Pil stimato a +4,8%, ...

L'aumento dei contagi da Covid-19 rappresenta "una fonte di incertezza e di preoccupazione ... diffuse a maggio, quando Confindustria stimava una diminuzione del 9,6% nel 2020 e un rimbalzo del 5,6%

Allarme di Confindustria: "Preoccupa l'aumento dei contagi, recupero del Pil più debole"

L'aumento dei contagi da Covid-19 rappresenta "una fonte di incertezza e di preoccupazione sulle prospettive future" con evidenti ricadute sull'economia italiana. A lanciare l'allarme è il Centro stud

