Chelsea, Havertz: «In Premier League non ci sono calciatori scarsi» (Di sabato 10 ottobre 2020) Kai Havertz parla del suo arrivo in Premier League al Chelsea e dell’adattamento al campionato inglese: le sue parole Kai Havertz ha parlato ai canali ufficiali del Chelsea. Le sue dichiarazioni sull’ambientamento in Premier League. «Premier League? L’intensità nei duelli e nella corsa è molto più alta. È un campionato completamente diverso e le partite sono molto estenuanti. La Bundesliga non è un campionato peggiore ma ho notato delle differenze. Mi sembra che qui non ci siano giocatori mediocri o scarsi, tutti sono ad un livello molto alto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Kaiparla del suo arrivo inale dell’adattamento al campionato inglese: le sue parole Kaiha parlato ai canali ufficiali del. Le sue dichiarazioni sull’ambientamento in. «? L’intensità nei duelli e nella corsa è molto più alta. È un campionato completamente diverso e le partitemolto estenuanti. La Bundesliga non è un campionato peggiore ma ho notato delle differenze. Mi sembra che qui non ci siano giocatori mediocri o, tuttiad un livello molto alto». Leggi su Calcionews24.com

