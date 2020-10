Basket Serie A1 2020, Fortitudo Bologna-Trento 93-70: cronaca e tabellino (Di sabato 10 ottobre 2020) La Fortitudo Bologna sconfigge Trento per 93-70 nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Non c’è mai partita tra le due compagini, coi padroni di casa che chiudono definitivamente la pratica già a inizio terzo quarto dopo essere andati al riposo lungo sul +14. Sugli scudi un Fantinelli perfetto dal campo (21 con 8 su 8), coadiuvato dai 18 di Aradori e dai 15 di Banks: la banda di Sacchetti evita così la terza sconfitta in altrettante partite di campionato. Stesso discorso non si può fare per l’Aquila, ancora a secco di vittorie nonostante i 17 a referto per Maye. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino Fortitudo Bologna – ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Lasconfiggeper 93-70 nel match valido per la terza giornata del campionato diA1/2021. Non c’è mai partita tra le due compagini, coi padroni di casa che chiudono definitivamente la pratica già a inizio terzo quarto dopo essere andati al riposo lungo sul +14. Sugli scudi un Fantinelli perfetto dal campo (21 con 8 su 8), coadiuvato dai 18 di Aradori e dai 15 di Banks: la banda di Sacchetti evita così la terza sconfitta in altrettante partite di campionato. Stesso discorso non si può fare per l’Aquila, ancora a secco di vittorie nonostante i 17 a referto per Maye. RISULTATI E CLASSIFICHE– (in aggiornamento) IL– ...

sportface2016 : #LBASerieA La Fortitudo Bologna sotterra Trento ed evita la terza sconfitta consecutiva: la banda di Sacchetti st… - Eurosport_IT : Anticipi del sabato della 3a giornata di Serie A in archivio: Cremona sgambetta la Virtus Bologna, mentre la Fortit… - peterkama : Bella partita ... la Virtus si è svegliata troppo tardi - MarcoR222 : RT @sportface2016: #LBASerieA Cremona gioca tre quarti pazzeschi, poi rischia contro la Virtus Bologna: non c'è la rimonta dei bolognesi,… - Eurosport_IT : Cremona espugna la Segafredo Arena, 28 punti per Poeta ???? #EurosportBASKET | #LBASerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket serie A2 f - MantovAgricoltura, debutto interno con Crema La Voce di Mantova LIVE Fortitudo Bologna-Trento 90-73, Serie A basket in DIRETTA: padroni di casa trovano la prima vittoria

match valevole per la terza giornata della Seria A di basket. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fortitudo Bologna-Trento, incontro valevole per la terza giornata della Serie A. In campo due ...

Diretta, OraSì Ravenna-Unieuro Forlì live

Finalmente è il momento della prima gara che conta nel basket di Serie A2, con OraSì Ravenna e Unieuro Forlì in campo per il primo turno di Supercoppa del ...

match valevole per la terza giornata della Seria A di basket. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fortitudo Bologna-Trento, incontro valevole per la terza giornata della Serie A. In campo due ...Finalmente è il momento della prima gara che conta nel basket di Serie A2, con OraSì Ravenna e Unieuro Forlì in campo per il primo turno di Supercoppa del ...