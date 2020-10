Verratti: “Il gruppo Italia è stupendo. Tornare in Serie A? Non ci penso” (Di venerdì 9 ottobre 2020) A due giorni dalla sfida di Nations League contro la Polonia, il centrocampista della Nazionale Marco Verratti ha parlato dalla sala stampa di Coverciano. Queste le parole del centrocampista del PSG: “Stiamo vivendo una situazione non bella, noi calciatori siamo anche fortunati visto che veniamo costantemente monitorati ma penso alle persone che devono convivere con il Covid-19 che non è una passeggiata. Giocando speriamo di donare un sorriso alla gente e un pò di serenità. Bagarre a centrocampo? C’è grandissima scelta e questo è molto importante, è un reparto decisivo e sono contento di ciò. Stanno crescendo tanti giovani che sono pronti a dare una grande mano. Sono molto contento perchè il gruppo è compatto e ci aiutiamo l’un con l’altro”. Sulla finale di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) A due giorni dalla sfida di Nations League contro la Polonia, il centrocampista della Nazionale Marcoha parlato dalla sala stampa di Coverciano. Queste le parole del centrocampista del PSG: “Stiamo vivendo una situazione non bella, noi calciatori siamo anche fortunati visto che veniamo costantemente monitorati ma penso alle persone che devono convivere con il Covid-19 che non è una passeggiata. Giocando speriamo di donare un sorriso alla gente e un pò di serenità. Bagarre a centrocampo? C’è grandissima scelta e questo è molto importante, è un reparto decisivo e sono contento di ciò. Stanno crescendo tanti giovani che sono pronti a dare una grande mano. Sono molto contento perchè ilè compatto e ci aiutiamo l’un con l’altro”. Sulla finale di ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? #Verratti: 'La pandemia ci impone di fare attenzione, evitare le feste, diminuire il numero delle… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? #Verratti: 'E' un momento complicato per tutti, bisogna fare attenzione. Dobbiamo fare al meglio i… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? #Verratti: 'Il percorso in Champions mi ha aiutato a crescere ulteriormente e ora voglio dare il m… - marcuccimauriz : RT @cmdotcom: #Verratti: 'L'#Italia è quasi al livello della Francia, vinciamo l'Europeo. Non ci penso proprio a lasciare il #PSG' https://… - Salvini31 : RT @cmdotcom: #Verratti: 'L'#Italia è quasi al livello della Francia, vinciamo l'Europeo. Non ci penso proprio a lasciare il #PSG' https://… -