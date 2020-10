UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 12 ottobre 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 12 ottobre 2020:Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni: Vittorio e Marta tornano da New York e….Successivamente al confronto con Marina Giordano (Nina Soldano), la reazione di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà “alla Ferri”… Arianna (Samanta Piccinetti) contatta Silvia (Luisa Amatucci) e la aggiorna sui suoi progetti di vita per il futuro… L’intenzione di Serena (Miriam Candurro) sarebbe quella di parlare con Filippo (Michelangelo Tommaso), ma i suoi piani saranno sconvolti da qualcosa che accadrà all’improvviso… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 9 ottobre 2020)di Unalin onda lunedì 12:Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5,: Vittorio e Marta tornano da New York e….Successivamente al confronto con Marina Giordano (Nina Soldano), la reazione di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà “alla Ferri”… Arianna (Samanta Piccinetti) contatta Silvia (Luisa Amatucci) e la aggiorna sui suoi progetti di vita per il futuro… L’intenzione di Serena (Miriam Candurro) sarebbe quella di parlare con Filippo (Michelangelo Tommaso), ma i suoi piani saranno sconvolti da qualcosa che accadrà all’improvviso… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram ...

