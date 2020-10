Tumore ovarico, sintomi e diagnosi: arriva l’app che può aiutarvi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Tumore ovarico è uno dei più diffusi e colpisce circa 5 mila donne soltanto in Italia. Purtroppo i dati a nostra disposizione ci dicono che questa è una malattia molto difficile da combattere. Il motivo? In primis il fatto che questa malattia in genere viene scoperta in fase già avanzata, quando le speranze di guarigione sono ridotte. Nel caso in cui però la diagnosi dovesse essere precoce, ovviamente aumentano le aspettative di vita. Il Tumore ovarico, i sintomi da non sottovalutare Esistono dei sintomi che possono in qualche modo farci insospettire. Si tratta di sintomi quali sensazione di sazietà anche a stomaco vuoto, stitichezza o diarrea, gonfiore e fitte all’addome. Esistono anche altri ... Leggi su aciclico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilè uno dei più diffusi e colpisce circa 5 mila donne soltanto in Italia. Purtroppo i dati a nostra disposizione ci dicono che questa è una malattia molto difficile da combattere. Il motivo? In primis il fatto che questa malattia in genere viene scoperta in fase già avanzata, quando le speranze di guarigione sono ridotte. Nel caso in cui però ladovesse essere precoce, ovviamente aumentano le aspettative di vita. Il, ida non sottovalutare Esistono deiche possono in qualche modo farci insospettire. Si tratta diquali sensazione di sazietà anche a stomaco vuoto, stitichezza o diarrea, gonfiore e fitte all’addome. Esistono anche altri ...

UnivadisItalia : Secondo i risultati preliminari di uno studio italiano pubblicato su Cancers, i composti organici volatili (VOC) co… - NMaria443 : RT @UnivadisItalia: I regimi a base di platino rimangono lo standard di cura per le pazienti con tumore ovarico recidivante in progressione… - OncologiaPrato : Alleanza contro il tumore ovarico - UnivadisItalia : I regimi a base di platino rimangono lo standard di cura (standard of care, SoC) per le pazienti con tumore ovarico… - taniacips : @Bolero52111253 Io x il tumore ovarico familiare ho fatto togliere le tube perché è una forma di prevenzione. -

In questo caso, se si riscontrano questi sintomi bisogna subito rivolgersi al medico.In genere, il tumore ovarico è più frequente nelle donne dopo i 50 anni e più nello specifico dopo la menopausa. E ...

Durante i primi cinque mesi di lockdown si è registrato un calo di oltre il 50%, rispetto allo stesso periodo del 2019, del numero di donne aderenti ...

