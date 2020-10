Suicide Squad - Missione suicida: confermata l’identità del personaggio di Nathan Fillion? (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un dettaglio quasi impercettibile nel video di presentazione di Suicide Squad: Missione suicida svelerebbe l'identità del personaggio di Nathan Fillion. Un dettaglio quasi impercettibile nel video di presentazione di Suicide Squad: Missione suicida svelerebbe l'identità del personaggio di Nathan Fillion. Lo dice Screen Rant, che ha dato una nuova occhiata al filmato - dove i vari personaggi sono presentati insieme agli attori - dopo che un fan aveva precedentemente scovato indizi sul presunto villain del film (dovrebbe trattarsi dell'alieno Starro, che nei fumetti fu il primo avversario della Justice League, e si ipotizza che sia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un dettaglio quasi impercettibile nel video di presentazione disvelerebbe l'identità deldi. Un dettaglio quasi impercettibile nel video di presentazione disvelerebbe l'identità deldi. Lo dice Screen Rant, che ha dato una nuova occhiata al filmato - dove i vari personaggi sono presentati insieme agli attori - dopo che un fan aveva precedentemente scovato indizi sul presunto villain del film (dovrebbe trattarsi dell'alieno Starro, che nei fumetti fu il primo avversario della Justice League, e si ipotizza che sia ...

DVDCBRA : @_joannicole Suicide Squad HAHAHAHA - cinemaniaco_fb : ?????????????? Suicide Squad - Missione suicida: confermata l’identità del personaggio di Nathan Fillion?… - parkrrose : quero ver the suicide squad logo - BazzLeBack : @Huntsmen @NBDYPROD @Ward_Bay la suicide squad - GianlucaOdinson : Suicide Squad: la Ayer Cut esiste già ma non nel modo in cui vi aspettereste -

Ultime Notizie dalla rete : Suicide Squad Suicide Squad: la Ayer Cut esiste già ma non nel modo in cui vi aspettereste Everyeye Cinema Suicide Squad: la Ayer Cut esiste già ma non nel modo in cui vi aspettereste

Ancora Ayer Cut di Suicide Squad, visto che il regista ha appena confermato che la sua versione esiste già, più o ...

Alita Angelo della Battaglia, smentite le voci sul sequel

Jai Courtney, star di Alita Angelo della Battaglia e Suicide Squad, ha ufficialmente smentito le voci che parlavano dell'arrivo di Alita 2.

Ancora Ayer Cut di Suicide Squad, visto che il regista ha appena confermato che la sua versione esiste già, più o ...Jai Courtney, star di Alita Angelo della Battaglia e Suicide Squad, ha ufficialmente smentito le voci che parlavano dell'arrivo di Alita 2.