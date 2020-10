Sondaggi elettorali EMG, Lega sopra il 25%, conte al 44% di gradimento (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ritornano dopo una lunga assenza i Sondaggi elettorali di EMG per Agorà, su Rai3. Il suo direttore Masia è tornato in studio per illustrare i Sondaggi effettuati sulle intenzioni di voto e sulle opinioni degli italiani sull’attualità.Segui Termometro Politico su Google News Tra i partiti la Lega è sempre al primo posto e mantiene a distanza il PD con il 25,3% contro il 21,1%, un gap certamente molto più piccolo di quello di un anno fa, quando era in doppia cifra, ma comunque maggiore di quegli istituti che lo vedono sotto i 2 e i 3 punti, tanto che Zingaretti sta già puntando al sorpasso. Dietro la lotta in corso da qualche mese tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia sembra arridere a quest’ultimo, che raggiunge il 15,7% contro il 14,5% del ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ritornano dopo una lunga assenza idi EMG per Agorà, su Rai3. Il suo direttore Masia è tornato in studio per illustrare ieffettuati sulle intenzioni di voto e sulle opinioni degli italiani sull’attualità.Segui Termometro Politico su Google News Tra i partiti laè sempre al primo posto e mantiene a distanza il PD con il 25,3% contro il 21,1%, un gap certamente molto più piccolo di quello di un anno fa, quando era in doppia cifra, ma comunque maggiore di quegli istituti che lo vedono sotto i 2 e i 3 punti, tanto che Zingaretti sta già puntando al sorpasso. Dietro la lotta in corso da qualche mese tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia sembra arridere a quest’ultimo, che raggiunge il 15,7% contro il 14,5% del ...

