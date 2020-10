Serie C, Palermo-Potenza verrà recuperata il 29 ottobre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Palermo-Potenza verrà recuperata giovedì 29 ottobre alle ore 15. Lo ha reso noto la Lega Pro, spiegando come le due società abbiano preso accordi che successivamente sono stati ratificati in maniera positiva. La partita, valida per la seconda giornata del girone C di Serie C 2020/2021, era stata rinviata il 3 ottobre per via della positività di due giocatori del club lucano a poche ore dalla partenza per il capoluogo siciliano. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020)verràgiovedì 29alle ore 15. Lo ha reso noto la Lega Pro, spiegando come le due società abbiano preso accordi che successivamente sono stati ratificati in maniera positiva. La partita, valida per la seconda giornata del girone C diC 2020/2021, era stata rinviata il 3per via della positività di due giocatori del club lucano a poche ore dalla partenza per il capoluogo siciliano.

