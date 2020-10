Sassuolo, Djuricic: «Se guardo il Manchester City, penso a noi» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Filip Djuricic ha parlato della grande evoluzione del Sassuolo di De Zerbi Filip Djuricic, numero 10 del Sassuolo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’evoluzione dei neroverdi e delle qualità dell’allenatore Roberto De Zerbi. DE ZERBI – «Non cosa sarebbe successo alla mia carriera se non avessi incontrato De Zerbi. La serenità del Sassuolo mi aiuta molto. E’ una società seria e organizzata. Poi per quanto riguarda il gioco guardo il Manchester City e vedo molte cose che facciamo anche noi. De Zerbi è il miglior allenatore che abbia mai avuto, vede cose diverse dagli altri». RUOLO – «Col Sassuolo gioco sulla fascia, a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Filipha parlato della grande evoluzione deldi De Zerbi Filip, numero 10 del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’evoluzione dei neroverdi e delle qualità dell’allenatore Roberto De Zerbi. DE ZERBI – «Non cosa sarebbe successo alla mia carriera se non avessi incontrato De Zerbi. La serenità delmi aiuta molto. E’ una società seria e organizzata. Poi per quanto riguarda il giocoile vedo molte cose che facciamo anche noi. De Zerbi è il miglior allenatore che abbia mai avuto, vede cose diverse dagli altri». RUOLO – «Colgioco sulla fascia, a ...

CronacheTweet : #Sassuolo, #Djuricic: «Il calcio di #DeZerbi è il futuro. Dissi di no al #Milan, era in crisi» - Pippoevai : RT @cmdotcom: #Djuricic: 'Van Basten mi consigliò al #Milan, dissi no: ecco perché. Guardo il City e penso al Sassuolo' - GabriObri : RT @SOSFanta: ???? #Djuricic: 'Ho detto no al #Milan! C'è un compagno che mi ha sconvolto' ? - Alessan34958222 : RT @cmdotcom: #Djuricic: 'Van Basten mi consigliò al #Milan, dissi no: ecco perché. Guardo il City e penso al Sassuolo' - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Djuricic: 'Van Basten mi consigliò al #Milan, dissi no: ecco perché. Guardo il City e penso al Sassuolo' -