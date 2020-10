Sandra Milo, la confessione a 87 anni: “Devo farlo per aiutare loro” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sandra Milo è una delle attrici più famose del cinema italiano. Protagonista degli anni Sessanta ha lavorato con Federico Fellini e tra i due c’è stata anche un’appassionata storia d’amore. Sebbene lui fosse sposato con Giulietta Masina la loro relazione è durata a lungo. Oggi Sandra Milo ha 87 anni e continua a lavorare senza fermarsi mai. Infatti l’attrice è stata per tutta l’estate un’inviata de “La vita in diretta” insieme a sua figlia Debora Ergas. Ma nonostante la sua età continua a lavorare senza sosta e lo fa per aiutare la sua famiglia. La pandemia ancora in corso ha messo in ginocchio l’economia mondiale lasciando senza lavoro tantissime persone tra cui i suoi ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 ottobre 2020)è una delle attrici più famose del cinema italiano. Protagonista degliSessanta ha lavorato con Federico Fellini e tra i due c’è stata anche un’appassionata storia d’amore. Sebbene lui fosse sposato con Giulietta Masina la loro relazione è durata a lungo. Oggiha 87e continua a lavorare senza fermarsi mai. Infatti l’attrice è stata per tutta l’estate un’inviata de “La vita in diretta” insieme a sua figlia Debora Ergas. Ma nonostante la sua età continua a lavorare senza sosta e lo fa perla sua famiglia. La pandemia ancora in corso ha messo in ginocchio l’economia mondiale lasciando senza lavoro tantissime persone tra cui i suoi ...

