Rider, mail di Deliveroo ai lavoratori: "Firma nuovo contratto o sei licenziato". Fattorini: "Un ricatto, quell'accordo aggira la legge" (Di venerdì 9 ottobre 2020) "Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre a partire dal 3 novembre non potrai più consegnare con Deliveroo". È questa la mail che Marco e i suoi colleghi cicloFattorini hanno ricevuto negli scorsi giorni dall'azienda di food deliverance. "Un ricatto" commenta il lavoratore che oggi ha partecipato alla giornata internazionale di protesta dei Rider. A Milano si sono dati appuntamento alla stazione di Porta Genova dove insieme a Deliverance Milano e al Sindacato Networker hanno coperto con una croce il simbolo delle piattaforme sugli zaini del cibo. L'obiettivo della protesta è l'accordo sul contratto nazionale stipulato da Assodelivery e il sindacato Ugl.

