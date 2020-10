Protesta in Regione, Gagliano: “C’era dialogo, poi il vento è cambiato…” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Salerno Protesta a Napoli. Come annunciato si è tenuto il presidio degli esercenti commerciali (bar e ristoranti) a Palazzo Santa Lucia, sotto la sede della Regione. A capeggiare la delegazione della rappresentanza della Confcommercio provinciale c’era il presidente Giuseppe Gagliano (foto) che così riassume: “A Napoli l’occasione è singolare e significativa. Con FIPE, la federazione di Confcommercio che riunisce bar, ristoranti e pubblici esercizi, abbiamo deciso di manifestare sotto la sede della Regione Campania. Solo pochi giorni fa avevo evidenziato la mia soddisfazione perché finalmente si era aperto uno spazio di ascolto e dialogo con il Governatore e pareva che molte nostre istanze fossero state ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Salernoa Napoli. Come annunciato si è tenuto il presidio degli esercenti commerciali (bar e ristoranti) a Palazzo Santa Lucia, sotto la sede della. A capeggiare la delegazione della rappresentanza della Confcommercio provinciale c’era il presidente Giuseppe(foto) che così riassume: “A Napoli l’occasione è singolare e significativa. Con FIPE, la federazione di Confcommercio che riunisce bar, ristoranti e pubblici esercizi, abbiamo deciso di manifestare sotto la sede dellaCampania. Solo pochi giorni fa avevo evidenziato la mia soddisfazione perché finalmente si era aperto uno spazio di ascolto econ il Governatore e pareva che molte nostre istanze fossero state ...

