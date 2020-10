Processo ai Chicago 7, giusto fare un film del genere? (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sarà divulgato da Netflix a partire da venerdì 16 Ottobre, pronto per la corsa agli Oscar, perfetto tecnicamente: il nuovo film di Aaron Sorkin è moralmente discutibile, racconta un fatto vero e molto serio travestito da commedia. La trama Si parla di Pantere Nere, di resistenza in armi, di proteste contro un governo oppressivo represse nel sangue. Sarà il filo conduttore di tutto il film, l’obiettivo di Aaron Sorkin è infatti quello di attirare e ammaliare il pubblico. Viene raccontata la storia dei Chicago Seven, i sette attivisti vittima di un Processo vergognoso, accusati di incitamento alla cospirazione nel 1968, in occasione delle manifestazioni durante il congresso del partito democratico a Chicago. Alcuni di loro erano attivisti noti, altri no, tutti e ... Leggi su newsagent (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sarà divulgato da Netflix a partire da venerdì 16 Ottobre, pronto per la corsa agli Oscar, perfetto tecnicamente: il nuovodi Aaron Sorkin è moralmente discutibile, racconta un fatto vero e molto serio travestito da commedia. La trama Si parla di Pantere Nere, di resistenza in armi, di proteste contro un governo oppressivo represse nel sangue. Sarà il filo conduttore di tutto il, l’obiettivo di Aaron Sorkin è infatti quello di attirare e ammaliare il pubblico. Viene raccontata la storia deiSeven, i sette attivisti vittima di unvergognoso, accusati di incitamento alla cospirazione nel 1968, in occasione delle manifestazioni durante il congresso del partito democratico a. Alcuni di loro erano attivisti noti, altri no, tutti e ...

