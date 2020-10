Polonia Italia, Boniek: «Difficile vedere tanto pubblico allo stadio» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Zibi Boniek ha parlato della partita di domenica sera tra Polonia e Italia Zibi Boniek, ex calciatore di Juventus e Roma e adesso presidente della Federcalcio polacca, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato di Polonia-Italia di domenica sera. In particolare della difficoltà di vedere tanto pubblico sugli spalti. «È una buona notizia che possa tornare il pubblico, ma penso che sarà molto Difficile riempire i 10mila posti a disposizione. La gente si è disabituata ad andare allo stadio e c’è ancora timore, paura di muoversi. C’è voglia di tornare allo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Zibiha parlato della partita di domenica sera traZibi, ex calciatore di Juventus e Roma e adesso presidente della Federcalcio polacca, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato didi domenica sera. In particolare della difficoltà disugli spalti. «È una buona notizia che possa tornare il, ma penso che sarà moltoriempire i 10mila posti a disposizione. La gente si è disabituata ad andaree c’è ancora timore, paura di muoversi. C’è voglia di tornare...

