(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Pagare meno, pagare tutti”. Questo il messaggio-slogan lanciato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Economia Gualtieri parlando del patto fiscale con i cittadini, perno della strategia di Governo. Se tutti versano le imposte, se tutti usanotracciabili, allora il fisco potrà essere meno pressante. Un concetto ribadito a gran voce. Il “” sul quale è al lavoro l’esecutivo viaggia, dunque, su un doppio binario: scoraggiare il ricorso al contante e incentivare i. Pronto un protocollo per garantire ai commercianti zerosui micro-con le carte fino a 5 euro. Secondo quanti riferiscono fonti ...

Agenzia_Ansa : Bancomat e carte di credito, zero commissioni fino a 5 euro. Pronto il protocollo. Passi avanti su 'Piano cashless'… - zazoomblog : Piano Cashless scalda i motori: commissioni e pagamenti elettronici le novità - #Piano #Cashless #scalda #motori: - LucaNameiswolf : RT @lucianocapone: Tutto ciò che c'è da sapere su cashback, super cashback e Lotteria degli scontrini (ovvero il 'Piano Cashless' del gover… - lucianocapone : Tutto ciò che c'è da sapere su cashback, super cashback e Lotteria degli scontrini (ovvero il 'Piano Cashless' del… - ilfoglio_it : La strategia del governo per incentivare i pagamenti digitali e ridurre l'evasione è stata presentata a mo' di tele… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano cashless

Il Piano Italia Cashless, ideato per la lotta all’evasione fiscale, prevede incentivi per i pagamenti elettronici: il bonus bancomat, il super premio cashback, e la lotteria degli scontrini. Ecco cosa ...Il “Piano Cashless” sul quale è al lavoro l’esecutivo viaggia, dunque, su un doppio binario: scoraggiare il ricorso al contante e incentivare i pagamenti elettronici. Pronto un protocollo per garantir ...