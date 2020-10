Padre Maccalli e Nicola Chiacchio sono rientrati in Italia Di Maio | “In poco più di un anno abbiamo liberato e riportato a casa 7 ostaggi”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Finalmente aPier Luigiieristati liberati in Mali dopo una lunga prigionia in mano ai terroristi. Stbene.appena arrivati a Roma e insieme al presidente Giuseppe Conte e al capo dell’Unità dI crisi della Farnesina Stefano Verrecchia liaccolti”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Grazie a chi ha lavorato per riportarli a– aggiunge l’esponente dell’Esecutivo -, all’Aise e alle nostre forze di intelligence, chetra le migliori al mondo. Grazie all’Autorità giudiziaria ...