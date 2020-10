Padre Maccalli e Chiacchio saranno sentiti da pm Roma (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Verranno ascoltati, al loro rientro in Italia, dai pm della Procura di Roma e dai carabinieri del Ros Padre Padre Maccalli, religioso della Società delle Missioni Africane (Sma), originario della diocesi di Crema, era stato sequestrato la sera del 17 settembre 2018 nella missione di Bomoanga, a circa 150 chilometri dalla capitale nigerina, Niamey, mentre di Nicola Chiacchio si erano perse le tracce in Mali. "Qui a Madignano (provincia di Cremona, ndr) abbiamo fatto festa ieri sera e anche adesso suonano le campane". Lo afferma all'Adnkronos Sergio Maccalli, cugino di Padre Pierluigi Maccalli. "Speriamo di vederlo al più presto", si augura. Padre Pierluigi ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020), 9 ott. (Adnkronos) - Verranno ascoltati, al loro rientro in Italia, dai pm della Procura die dai carabinieri del Ros, religioso della Società delle Missioni Africane (Sma), originario della diocesi di Crema, era stato sequestrato la sera del 17 settembre 2018 nella missione di Bomoanga, a circa 150 chilometri dalla capitale nigerina, Niamey, mentre di Nicolasi erano perse le tracce in Mali. "Qui a Madignano (provincia di Cremona, ndr) abbiamo fatto festa ieri sera e anche adesso suonano le campane". Lo afferma all'Adnkronos Sergio, cugino diPierluigi. "Speriamo di vederlo al più presto", si augura.Pierluigi ...

