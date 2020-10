Meteo in Italia, nel weekend cambia tutto: preludio d’inverno (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo il maltempo dello scorso week end si prevede una nuova ondata di perturbazioni sull’Italia che colpiranno principalmente il Nord. Come si suol dire “l’ottombrata” sembra essere in dirittura d’arrivo con un bel tempo prossimo ad essere un vago ricordo alla luce di rovesci e abbassamenti di temperature che interesseranno tutto lo Stivale. Col week-end arriva il freddo: il Nord nel mirino del vortice ciclonico I primi nuvoloni che saranno anche la causa diretta dell’abbassamento delle temperature inizieranno a sovrastare il cielo del Nord Italia, principalmente di Milano, Bologna e Torino. Lentamente le nuvole, con infiltrazioni d’aria umida, si sposteranno verso Trieste e Padova, dunque verso il Nord-Est mentre nel resto dello Stivale, al principio, il Meteo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo il maltempo dello scorso week end si prevede una nuova ondata di perturbazioni sull’che colpiranno principalmente il Nord. Come si suol dire “l’ottombrata” sembra essere in dirittura d’arrivo con un bel tempo prossimo ad essere un vago ricordo alla luce di rovesci e abbassamenti di temperature che interesserannolo Stivale. Col week-end arriva il freddo: il Nord nel mirino del vortice ciclonico I primi nuvoloni che saranno anche la causa diretta dell’abbassamento delle temperature inizieranno a sovrastare il cielo del Nord, principalmente di Milano, Bologna e Torino. Lentamente le nuvole, con infiltrazioni d’aria umida, si sposteranno verso Trieste e Padova, dunque verso il Nord-Est mentre nel resto dello Stivale, al principio, il...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA mercoledì #7ottobre in tredici regioni ???? Piogge e venti forti su gran parte dell'Italia, leggi l… - DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 10/10/2020, diramato dal @DPCgov il 09/10/2020 Ricevi… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 09/10/2020, diramato dal @DPCgov il 09/10/2020 Ricevi… - bizcommunityit : Previsioni Meteo, verso una grande ondata di maltempo al Sud tra Lunedì 12 e Martedì 13 Ottobre -