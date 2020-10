Maltempo, Boccia: “Dopo il weekend, stato di emergenza per il Piemonte, valuteremo commissario per Col di Tenda” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “La visita di domani di Borrelli nei territori che hanno subito i danni maggiori servirà non tanto a tirare le somme ma ad organizzare gli interventi. Il Governo è pronto a deliberare lo stato di emergenza, non l’abbiamo ancora fatto perché in questi casi serve definire il perimetro“. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia durante un incontro in Comune a Alba (Cuneo) sull’emergenza Maltempo che ha investito il Piemonte. Con Boccia il presidente della Regione Alberto Cirio oltre al presidente della Provincia di Cuneo e ai sindaci di Limone e Garessio, fra i comuni più colpiti. “Alla fine di questo fine settimana – ha aggiunto Boccia – se ci saranno ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “La visita di domani di Borrelli nei territori che hanno subito i danni maggiori servirà non tanto a tirare le somme ma ad organizzare gli interventi. Il Governo è pronto a deliberare lodi, non l’abbiamo ancora fatto perché in questi casi serve definire il perimetro“. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francescodurante un incontro in Comune a Alba (Cuneo) sull’che ha investito il. Conil presidente della Regione Alberto Cirio oltre al presidente della Provincia di Cuneo e ai sindaci di Limone e Garessio, fra i comuni più colpiti. “Alla fine di questo fine settimana – ha aggiunto– se ci saranno ...

