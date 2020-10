Liliana Segre | Io non ho perdonato

Leggi su pensioniefisco

(Di venerdì 9 ottobre 2020)presenzia alla Cittadella della Pace di Rondine ad Arezzo ed in una testimonianca per scuole e giovani di tutto il mondo la senatrice a vita afferma di non aver. “Un giorno di settembre del 1938 sono diventare l’altra. So che quando le mie amiche parlano di me aggiungono sempre la mia amica ebrea. E quel giorno a 8 anni non sono più potuta andare a scuola. Ero a tavola con mio papa e i nonni e mi dissero che ero stata espulsa. Chiesi perché, ricordo gli sguardi dei miei, mi risposero perché siamo ebrei, ci sono delle nuove leggi e gli ebrei non possono fare più una serie di cose. Se qualcuno legge a fondo le leggi razziali fasciste una delle cose più crudeli è stato far sentire invisibili i bambini. Molti miei compagni non si accorsero che il mio banco era ...