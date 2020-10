Kean | «Potevo tornare alla Juventus Ma ho scelto il PSG»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 ottobre 2020): «andare, ma ecco perché hoil PSG». Le dichiarazioni dell’attaccante ex bianconero Moise, ex attaccante dellaora al PSG, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro della Nazionale italiana. PSG – «Mi ha dato sicuramente grandissima emozione, mi aspetto di imparare tanto da questa bellissima esperienza e di portare tanti risultati a casa. Sono giovane, posso sempre imparare, mi piace farlo accanto a grandi attaccanti. Imparerò dloro esperienza, dal modo in cui giocano. Non mi è dispiaciuto lasciare il calcio inglese, la cosa non mi è toccato tanto, sono andato in Francia per imparare». MANCATO RITORNOJUVE ...