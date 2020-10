Il nemico in famiglia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra le pieghe del rapporto dell’Istituto superiore di sanità c’è un dato che trasmette tutta la difficoltà, tutta l’impotenza del Governo di fronte alla nuova ondata di contagi. Il 77,6% dei focolai, certifica l’Iss, avviene tra le mura domestiche. “Di fronte a questi dati - spiega una fonte che lavora al dossier - rischiamo che qualunque tipo di stretta che deliberiamo affossi ulteriormente l’economia e non abbia un’efficacia sensibile nella limitazione dei contagi”.Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese dice quel che nessuno nell’esecutivo aveva avuto finora il coraggio di dire: “Dobbiamo essere molto attenti perché la preoccupazione è che questa situazione sfoci in rabbia sociale e lo dobbiamo evitare”.Nelle ultime 72 ore i contagi sono raddoppiati, raggiungendo quota ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra le pieghe del rapporto dell’Istituto superiore di sanità c’è un dato che trasmette tutta la difficoltà, tutta l’impotenza del Governo di fronte alla nuova ondata di contagi. Il 77,6% dei focolai, certifica l’Iss, avviene tra le mura domestiche. “Di fronte a questi dati - spiega una fonte che lavora al dossier - rischiamo che qualunque tipo di stretta che deliberiamo affossi ulteriormente l’economia e non abbia un’efficacia sensibile nella limitazione dei contagi”.Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese dice quel che nessuno nell’esecutivo aveva avuto finora il coraggio di dire: “Dobbiamo essere molto attenti perché la preoccupazione è che questa situazione sfoci in rabbia sociale e lo dobbiamo evitare”.Nelle ultime 72 ore i contagi sono raddoppiati, raggiungendo quota ...

