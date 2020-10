(Di venerdì 9 ottobre 2020) È prodotto da Regeneron e contiene anticorpi monoclonali, ma è ancora in fase sperimentale e non è chiaro il suo ruolo nella guarigione del presidente statunitense

Agenzia_Ansa : Il Regeneron, farmaco usato da Trump contro il Covid-19 e da lui promesso gratis a tutti è stato sviluppato con cel… - ShooterHatesYou : Super contento dell'inserimento in Gazzetta delle determine dell'Agenzia del Farmaco, che mettono a carico del serv… - ilpost : Il farmaco che Trump chiama “una benedizione di Dio” - _loushine : Ma a voi non fa paura pensare che questa persona è il Presidente di un paese così potente? Che continua a sottoline… - rocmvv : Trump promette di distribuire gratis agli americani il #Regeneron, il farmaco che ha preso contro il #COVID__19: «Sarà la #China a pagare» -

