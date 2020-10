Il complottista ha paura del fact checking: “È come la psicopolizia orwelliana”, e ti spiega come fermarlo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il complottista ha paura del fact checking e su questa paura fonda il suo nuovo diktat. Si tratta di un messaggio in cui il debunker, il fact-checker e qualsiasi persona interessata a lavorare sullo spirito critico del popolo di Facebook diventa una “spia professionale” che ricorderebbe la psicopolizia orwelliana delegata proprio dall’azienda di Mark Zuckerberg. Questo il messaggio che circola su Facebook: Forse non sapete ancora che ci sono spie professionali su FB, una sorta di psicopolizia orwelliana. Sono i cosiddetti ‘fact checkers’, quelli che FB delega a controllare cosa sia giusto o sbagliato tu scriva o posti. Fatelo di tanto in tanto perché cambiano: 1 Andate nelle ... Leggi su bufale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilhadele su questafonda il suo nuovo diktat. Si tratta di un messaggio in cui il debunker, il-checker e qualsiasi persona interessata a lavorare sullo spirito critico del popolo di Facebook diventa una “spia professionale” che ricorderebbe laorwelliana delegata proprio dall’azienda di Mark Zuckerberg. Questo il messaggio che circola su Facebook: Forse non sapete ancora che ci sono spie professionali su FB, una sorta diorwelliana. Sono i cosiddetti ‘checkers’, quelli che FB delega a controllare cosa sia giusto o sbagliato tu scriva o posti. Fatelo di tanto in tanto perché cambiano: 1 Andate nelle ...

Nelle parole di Biden e di Trump sono riferimenti costanti. Tanti tipi di terrore scorrono sotterranei nel Paese: quello che il voto scateni la violenza, quello di non arrivare alla fine del mese, que ...

