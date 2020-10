Ideona Trump. Intervista alla Fox (con visita medica), da lunedì in pista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump probabilmente non terrà eventi legati alla campagna elettorale questo weekend, ma ha in programma di tornare a scendere in campo lunedì. È quanto riferisce Fox News, citando il proprio corrispondente alla Casa Bianca, John Roberts. Stasera invece, alle 20 ore locali (le 2 di notte in Italia) il presidente concederà a Fox la sua prima Intervista dal vivo da quando è risultato positivo al coronavirus.Nel corso dell’Intervista - durante il programma di Tucker Carlson - Trump sarà valutato dal medico Marc Siegel. Un medico che in passato ha fatto discutere per aver detto che Joe Biden usa medicinali prima dei dibattiti e che è “quasi impossibile” per chi ha meno di 70 anni morire ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donaldprobabilmente non terrà eventi legaticampagna elettorale questo weekend, ma ha in programma di tornare a scendere in campo lunedì. È quanto riferisce Fox News, citando il proprio corrispondenteCasa Bianca, John Roberts. Stasera invece, alle 20 ore locali (le 2 di notte in Italia) il presidente concederà a Fox la sua primadal vivo da quando è risultato positivo al coronavirus.Nel corso dell’- durante il programma di Tucker Carlson -sarà valutato dal medico Marc Siegel. Un medico che in passato ha fatto discutere per aver detto che Joe Biden usa medicinali prima dei dibattiti e che è “quasi impossibile” per chi ha meno di 70 anni morire ...

HuffPostItalia : Ideona Trump. Intervista alla Fox (con visita medica), da lunedì in pista - tommi_z : Ho un’idea,un’ideona (che non è nuova, nemmeno mia...anzi, non è nemmeno un’idea, ma tant’è)! Facciamo che una part… -

Ultime Notizie dalla rete : Ideona Trump Ideona Trump. Intervista alla Fox (con visita medica), da lunedì in pista L'HuffPost Ideona Trump. Intervista alla Fox (con visita medica), da lunedì in pista

Nancy Pelosi conferma la volontà di attivare il 25esimo emendamento per la rimozione del presidente per motivi di salute, The Donald le dà della "matta" ...

Ci chiedono sacrifici e non vanno nemmeno in Parlamento

Altro che chiusure, la Campania è la regione con più contagi, mentre mancano i posti letto e le terapie intensive. 12:40 Ideona di Forza Italia: ora è il momento dei moderati dopo la debacle della Leg ...

Nancy Pelosi conferma la volontà di attivare il 25esimo emendamento per la rimozione del presidente per motivi di salute, The Donald le dà della "matta" ...Altro che chiusure, la Campania è la regione con più contagi, mentre mancano i posti letto e le terapie intensive. 12:40 Ideona di Forza Italia: ora è il momento dei moderati dopo la debacle della Leg ...