“Gunnersaurus”, Özil salva la mascotte dell’Arsenal dal licenziamento (Di venerdì 9 ottobre 2020) In tempo di crisi e pandemie anche i dinosauri rischiano di finire sul lastrico. Negli ultimi giorni tantissimi tifosi, specialmente quelli residenti ad Highbury, erano rimasti sconvolti dalla triste sorte capitata a Jerry Quy, l’uomo che da 27 anni veste i panni di “Gunnersaurus”, la famosa mascotte dell’Arsenal. Fortunatamente, ad evitare il suo licenziamento da parte del club inglese ci ha pensato Mesut Özil. Gunnersaurus/Jerry Quy (fonte: talkssport.com)Jerry Quy, il “Gunnersaurus” licenziato dall’Arsenal Jerry Quy con il suo verde costume da dinosauro, oltre ad essere la storica icona che da molti anni accompagna i Gunners in ogni match casalingo, è soprattutto un fedelissimo sostenitore dei Gunners. Tanto da essersi persino perso il matrimonio del fratello per seguire la sua squadra! ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) In tempo di crisi e pandemie anche i dinosauri rischiano di finire sul lastrico. Negli ultimi giorni tantissimi tifosi, specialmente quelli residenti ad Highbury, erano rimasti sconvolti dalla triste sorte capitata a Jerry Quy, l’uomo che da 27 anni veste i panni di “Gunnersaurus”, la famosadell’Arsenal. Fortunatamente, ad evitare il suoda parte del club inglese ci ha pensato Mesut Özil. Gunnersaurus/Jerry Quy (fonte: talkssport.com)Jerry Quy, il “Gunnersaurus” licenziato dall’Arsenal Jerry Quy con il suo verde costume da dinosauro, oltre ad essere la storica icona che da molti anni accompagna i Gunners in ogni match casalingo, è soprattutto un fedelissimo sostenitore dei Gunners. Tanto da essersi persino perso il matrimonio del fratello per seguire la sua squadra! ...

miagmarsuren : RT @Aba_Tweet: Mesut #Özil dice all'#Arsenal che pagherà lui lo stipendio di Jerry Quy, licenziato dopo aver indossato per 27 anni il costu… - PrinceOfXtreme : RT @Aba_Tweet: Mesut #Özil dice all'#Arsenal che pagherà lui lo stipendio di Jerry Quy, licenziato dopo aver indossato per 27 anni il costu… - RSInews : Nessuno tocchi Gunnersaurus L’Arsenal licenzia dopo 27 anni la sua storica mascotte. I tifosi si ribellano e Özil… - doge_doga : RT @Aba_Tweet: Mesut #Özil dice all'#Arsenal che pagherà lui lo stipendio di Jerry Quy, licenziato dopo aver indossato per 27 anni il costu… - sapiens80 : RT @Aba_Tweet: Mesut #Özil dice all'#Arsenal che pagherà lui lo stipendio di Jerry Quy, licenziato dopo aver indossato per 27 anni il costu… -