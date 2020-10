Grande Fratello Vip 5 | ottava puntata in diretta – «Il Segreto» di Adua | Massimiliano e Tommaso

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 9 ottobre 2020)Del Vesco - GF Vip 5 La quinta edizione delVip arriva all’e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della serata.Vip 5: laminuto per minuto dell’21.39: Breve anteprima con le anticipazioni della serata. 21.42: Via al sommario. 21.43: Signorini ‘apre le danze’ in un venerdì del GF Vip in cui, dice, “ce n’è per tutti”, su tutti lo scontro tra la De Blanck e la Del Secco d’Aragona. 21.47: Primo ...