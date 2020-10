Giornata Mondiale della Salute Mentale | nel segno di Franco Basaglia

(Di sabato 10 ottobre 2020) Quello che accadde non fu solo la chiusura dei manicomi ma la restituzione di diritti, dignità e soggettività. Questo è solamente uno dei passi estrapolati dalraccontato a Teatro, scritte da Peppe Dell’Acqua, psichiatra che lavorò fianco-fianco adal 1971. E parlare dioggi, nel giorno in cui ricorre lanon è niente di diverso che restituire diritto e merito ad un uomo che ha portato la rivoluzione all’interno delle istituzioni manicomiali scardinando i cancellireclusione restituendo, al singolo paziente, il suo più grande valore: la libertà....

E parlare di Basaglia oggi, nel giorno in cui ricorre la Giornata Mondiale della Salute Mentale non è niente di diverso che restituire diritto e merito ad un uomo che ha portato la rivoluzione ...Bellezza e talento nella fragilità sono possibili e talvolta toccano livelli altissimi. È il messaggio lanciato dalla mostra Fragilidel pittore Bruno Zoppetti, in programma dal ...