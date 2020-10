GFVip, Myriam Catania e l’incidente: ‘Quando ho aperto gli occhi ho visto Luca Argentero’ (Di venerdì 9 ottobre 2020) Grandi emozioni per Myriam Catania nell’ottava puntata del Grande Fratello Vip in onda il 9 ottobre. All’attrice viene fatto rivedere il momento in cui, in settimana, si è aperta circa la propria vita tra gioie e dolori. Il primo grande dolore è stata la separazione dei genitori quando lei era una ragazzina. Nel 2000 il momento più alto della carriera, poi però un incidente spariglia le carte. GFVip, Myriam Catania: ‘Con Luca Argentero gli anni più belli della nostra vita’ L’incidente di Myriam Catania Un incidente molto grave, che la lascia per un lungo periodo in coma: “Avevo la faccia molto deformata” ricorda Myriam. “Luca (Argentero, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 9 ottobre 2020) Grandi emozioni pernell’ottava puntata del Grande Fratello Vip in onda il 9 ottobre. All’attrice viene fatto rivedere il momento in cui, in settimana, si è aperta circa la propria vita tra gioie e dolori. Il primo grande dolore è stata la separazione dei genitori quando lei era una ragazzina. Nel 2000 il momento più alto della carriera, poi però un incidente spariglia le carte.: ‘ConArgentero gli anni più belli della nostra vita’ L’incidente diUn incidente molto grave, che la lascia per un lungo periodo in coma: “Avevo la faccia molto deformata” ricorda. “(Argentero, ...

