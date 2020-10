George Clooney ringrazia l' Italia | mi ha cambiato | in meglio!

Corriere : George Clooney: «Trump è un vigliacco e continua a mentire da anni. È una pazzia» - FilmNewsItaly : George Clooney: 'L’Italia mi ha cambiato' - ASlash16 : @Milan5994370 Ma dai, ma facciamo i seri e i realisti... Massimiliano è così famoso (???) che conoscevi pure certi… - fralbalu : RT @Corriere: George Clooney: «Trump è un vigliacco e continua a mentire da anni. È una pazzia» - PhilippoTrapani : @FilippoFacci1 Scusami George Clooney! Non ti avevo riconosciuto! -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney

Impegno civile, politica e un grande amore per l'Italia. Di questo ha parlato George Clooney in collegamento streaming con il London Film Festival per il lancio del suo nuovo film "The Midnight Sky".La vita di George Clooney è cambiata grazie agli italiani. In particolare la villa sul lago di Como gli ha offerto la possibilità di staccare la spina dalla frenetica realtà hollywoodiana. «La casa in ...