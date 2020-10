Furia De Luca contro Agnelli e Juve | “Dichiarazione penosa senza onore Evitato contagio Ronaldo”

Leggi su bufale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono estremamente dure le dichiarazioni di Vincenzo Delantus ed il suo presidente, Andrea, in riferimento a quanto avvenuto domenica sera a cavallo del rinvio della partitail Napoli. Dopo alcune campagne pubblicitarie, tra cui quella di Ceres che abbiamo avuto modo di analizzare, il governatore torna sotto le luci della ribalta. In sostanza, dal suo punto di vista la società partenopea non ha alcune responsabilità per quanto avvenuto, dopo essere stata bloccata dall’ASL sabato pomeriggio prima della partenza per Torino. Sfogo di Dee laSi parla di lealtà ed, con una parentesi da parte di De. A suo modo ...