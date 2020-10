Covid, nuovo record di contagi nel mondo: oltre 338mila casi in 24 ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) nuovo record di casi giornalieri di coronavirus a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo sono stati almeno 338.779 , il livello più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 ottobre 2020)digiornalieri di coronavirus a livello globale: nelle ultime 24 ore inelsono stati almeno 338.779 , il livello più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Lo ...

berlusconi : Lavoriamo perché l’Ue continui a mettere in campo strumenti per sostenere i Paesi colpiti da Covid, ma l’aumento de… - La7tv : #ottoemezzo Il Ministro @AlfonsoBonafede lancia il suo appello per evitare un nuovo #lockdown: 'Anche nelle case pr… - TgrRaiPuglia : Appello alla responsabilità di @ProfLopalco: 'Non bastano le mascherine, occorre limitare il più possibile i contat… - GCirinei : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: nuovo record in #Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore Stato d'allarme a #Madrid. La #Germania si prepara a nuo… - Ewavolpones84 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: nuovo record in #Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore Stato d'allarme a #Madrid. La #Germania si prepara a nuo… -