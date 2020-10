Coronavirus, bollettino del 9 ottobre: in Sicilia 233 casi e 4 vittime. Altra impennata in Italia: più di 5 mila contagi (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Sicilia sono 233 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: quattro i decessi . In ospedale 376 pazienti in regime ordinario e 35 in terapia intensiva. Effettuati 7.151 tamponi nelle... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 9 ottobre 2020) Insono 233 i nuovidiregistrati nelle ultime 24 ore: quattro i decessi . In ospedale 376 pazienti in regime ordinario e 35 in terapia intensiva. Effettuati 7.151 tamponi nelle...

