Coronavirus, Boccia: “Le limitazioni di spostamento tra Regioni non possono essere escluse” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il ministro Boccia a Radio Capital: “Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi”. ROMA – Il ministro Boccia ai microfoni di Radio Capital è ritornato sull’emergenza Coronavirus: “Le limitazioni di spostamento tra le Regioni non possono essere escluse in questo momento – ha detto il titolare degli Affari Regionali, riportati da Fanpage.it – dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra le Regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire“. Boccia: “La ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il ministroa Radio Capital: “Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi”. ROMA – Il ministroai microfoni di Radio Capital è ritornato sull’emergenza: “Leditra lenonescluse in questo momento – ha detto il titolare degli Affari Regionali, riportati da Fanpage.it – dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra ledevesalvaguardata, ma la situazione dovràmonitorata giorno per giorno. Appena c’è una spia che si accende bisogna intervenire“.: “La ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Boccia: chiusura Regioni? Non si può escludere nulla #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, Ricciardi: ‘Dicembre? Rischio di 16mila casi al giorno. Quarantena passi a 10 giorni’. Boccia: ‘Pronti… - infoitinterno : Coronavirus, Boccia: 'Chiusura regioni? Non si può escludere nulla' - giornalettismo : Oggi è la volta della chiusura dei confini regionali. Ogni giorno che passa, con l'aumento dei contagi da… - VittorioDeSant7 : CIUDETE LUI.... IN MANICOMIO -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Boccia Coronavirus, Boccia: chiusura Regioni? Non si può escludere nulla TGCOM Aumento contagi da coronavirus, il punto della situazione in Italia

Contagi da coronavirus, la situazione in Italia Nel corso dell’intervista ... con i mezzi pubblici più affollati e una maggiore frequentazione di luoghi chiusi”. LEGGI ANCHE: Boccia: “Chiusura tra ...

Coronavirus, Bonaccini: «Pronti a nuove restrizioni se necessario»

Il presidente della Conferenza delle Regioni: «In caso di aumento dei contagi troveremo soluzioni adeguate, intanto tutto dipende dai nostri comportamenti e dai controlli attuati» ...

Contagi da coronavirus, la situazione in Italia Nel corso dell’intervista ... con i mezzi pubblici più affollati e una maggiore frequentazione di luoghi chiusi”. LEGGI ANCHE: Boccia: “Chiusura tra ...Il presidente della Conferenza delle Regioni: «In caso di aumento dei contagi troveremo soluzioni adeguate, intanto tutto dipende dai nostri comportamenti e dai controlli attuati» ...