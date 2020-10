Confapi | Turismo | autotrasporto al collasso ma dalla Regione arrivano soltanto promesse

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “fatte e non mantenute da parte dellarischiano di generare incontenibile sfiducia, di fronte a solenni impegni, puntualmente disattesi, a seguito della protesta del 27 maggio scorso e con il rischio, ancor maggiore, che questa situazione alimenti tentazioni di proteste più estreme”. È quanto afferma Francesco Napoli, presidente diCalabria e vice presidente nazionale diche lancia un appello al presidente Santelli a difesa di bus turistici e Ncc. “Con senso di responsabilità – prosegue Napoli – mi adopero per sensibilizzare la Giunta regionale affinché metta in esecuzione ciò che è stato promesso, a sostegno delle imprese e degli imprenditori e dei lavoratori che sono alfinanziario e che, ...

IlFattoNisseno : Turismo: tante opportunità da Governo e Regione? Confapi Sicilia registra più sconforto che fiducia - MirabelliD : RT @entd_TWofficial: #Turismo in #Sicilia: supporto da #Governo e #Regione – @ConfapiSicilia esprime rammarico e delusione ma risponde con… - entd_TWofficial : #Turismo in #Sicilia: supporto da #Governo e #Regione – @ConfapiSicilia esprime rammarico e delusione ma risponde c… - ilSicilia : #Economia #Politica Turismo: “Tante opportunità da Governo e Regione? Confapi Sicilia registra più sconforto che fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Confapi Turismo

Il Denaro

La Regione lancia “See Sicily”, un intervento di 74 milioni e 900 mila euro previsto nel Piano Covid per la promozione del turismo in Sicilia e si propone di rianimare gli animi degli imprenditori del ...La Regione lancia “See Sicily”, un intervento di 74 milioni e 900 mila euro previsto nel Piano Covid per la promozione del turismo in Sicilia e si propone di rianimare gli animi degli imprenditori del ...