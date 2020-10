Ciclismo, cancellata la Parigi-Roubaix 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Covid-19 miete un'altra vittima nel calendario ciclistico internazionale. E che vittima: a essere cancellata definitivamente per il 2020 , destino già toccato all' Amstel Gold Race , è la Parigi-... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Covid-19 miete un'altra vittima nel calendario ciclistico internazionale. E che vittima: a esseredefinitivamente per il, destino già toccato all' Amstel Gold Race , è la-...

