Borgonovo contro tutti a Piazzapulita: “Io ho la mascherina e voi no. State violando la legge”. Ferrario: “Siamo distanti quasi 3 metri” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Scintille a “Piazzapulita” (La7) sulla proroga del dpcm del governo e sull’obbligo della mascherina al chiuso e all’aperto. A innescare la polemica è il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, che, a differenza dei presenti in studio, indossa la mascherina e rimprovera il conduttore Corrado Formigli e le giornaliste Tiziana Ferrario e Valentina Petrini di non averla, violando, a suo dire, il decreto del presidente del Consiglio. Formigli rassicura il collega sulla sanificazione dello studio e sul distanziamento garantito e osserva: “In effetti, secondo me, in questo decreto c’è una serie di buchi e di vuoti legislativi che andrebbero colmati, altrimenti, per esempio, non è possibile fare una pièce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Scintille a “” (La7) sulla proroga del dpcm del governo e sull’obbligo dellaal chiuso e all’aperto. A innescare la polemica è il vicedirettore de La Verità, Francesco, che, a differenza dei presenti in studio, indossa lae rimprovera il conduttore Corrado Formigli e le giornaliste Tizianae Valentina Petrini di non averla,, a suo dire, il decreto del presidente del Consiglio. Formigli rassicura il collega sulla sanificazione dello studio e sul distanziamento garantito e osserva: “In effetti, secondo me, in questo decreto c’è una serie di buchi e di vuoti legislativi che andrebbero colmati, altrimenti, per esempio, non è possibile fare una pièce ...

La7tv : #piazzapulita Francesco #Borgonovo contro gli ospiti in studio senza mascherina: 'State violando la legge. Nel decr… - fattoquotidiano : Borgonovo contro tutti a Piazzapulita: “Io ho la mascherina e voi no. State violando la legge”. Ferrario: “Siamo di… - InMonsterland : Ragione ce l'ha a essere puntigliosi, ma assecondare questa follia per i puntigli non farà bene a nessuno. Piazza… - zazoomblog : Piazzapulita Borgonovo contro conduttore e ospiti senza mascherina: «State violando la legge» – Video -… - ClaraMutsc : RT @La7tv: #piazzapulita Francesco #Borgonovo contro gli ospiti in studio senza mascherina: 'State violando la legge. Nel decreto c'è scrit… -

Ultime Notizie dalla rete : Borgonovo contro Francesco Borgonovo contro il governo: "Grandissima confusione e ritardi su tutto" La7 Francesco Borgonovo contro il governo: "Grandissima confusione e ritardi su tutto"

Francesco Borgonovo contro il governo: 'Non possiamo dire alle persone di andare a vaccinarsi, metterli in allarme, e poi vanno in farmacia e non c'è' ...

Francesco Borgonovo contro gli ospiti in studio senza mascherina: "State violando la legge"

Francesco Borgonovo contro gli ospiti in studio senza mascherina: "State violando la legge. Nel decreto c'è scritto che devi portare la mascherina anche in casa con gli amici" ...

Francesco Borgonovo contro il governo: 'Non possiamo dire alle persone di andare a vaccinarsi, metterli in allarme, e poi vanno in farmacia e non c'è' ...Francesco Borgonovo contro gli ospiti in studio senza mascherina: "State violando la legge. Nel decreto c'è scritto che devi portare la mascherina anche in casa con gli amici" ...