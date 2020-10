"Basta con questa roba, faccia funzionare le cose". Clamoroso: se anche Tiziana Panella massacra Vincenzo De Luca (Di venerdì 9 ottobre 2020) Da napoletana a napoletano. Da sinistra a sinistra. Siamo a Tagadà su La7, dove la conduttrice, Tiziana Panella, si scaglia contro Vincenzo De Luca, il governatore della Campania in piena emergenza coronavirus. La regione che desta le peggiori preoccupazioni, ora, è proprio quella dello sceriffo, il quale è poco incline ad assumersi le sue responsabilità mentre è molto rapido nello sparare ad alzo zero contro i giornalisti, o peggio è molto rapido nel tappargli la bocca. E così ecco che la Panella prende la mira e apre il fuoco contro il governatore del Pd. Poche parole, ma molto precise: "Non se la prenda con i giornalisti, faccia funzionare le cose". Una aspra presa di posizione piovuta commentando le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Da napoletana a napoletano. Da sinistra a sinistra. Siamo a Tagadà su La7, dove la conduttrice,, si scaglia controDe, il governatore della Campania in piena emergenza coronavirus. La regione che desta le peggiori preoccupazioni, ora, è proprio quella dello sceriffo, il quale è poco incline ad assumersi le sue responsabilità mentre è molto rapido nello sparare ad alzo zero contro i giornalisti, o peggio è molto rapido nel tappargli la bocca. E così ecco che laprende la mira e apre il fuoco contro il governatore del Pd. Poche parole, ma molto precise: "Non se la prenda con i giornalisti,le". Una aspra presa di posizione piovuta commentando le ...

Ultime Notizie dalla rete : Basta con "Basta con lo scempio del centro storico, intervenga la Soprintendenza” Città della Spezia Tagadà, duro attacco di Tiziana Panella a Vincenzo De Luca: "Basta prendersela con noi, faccia funzionare le cose"

Poche parole, ma molto precise: "Non se la prenda con i giornalisti, faccia funzionare le cose". Una aspra presa di posizione piovuta commentando le parole di De Luca nel punto stampa della mattina ...

Il Salotto Musicale Fvg pronto alla nuova stagione di concerti

«Partendo giovanissimo con una carriera internazionale in ambito jazzistico ... È attiva infatti la campagna di crowdfunding sulla piattaforma gofundme.com (basta cercare Salotto Musicale FVG) ...

