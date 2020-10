Ballando con le Stelle: Tullio Solenghi si commuove parlando dell’amica scomparsa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Tullio Solenghi ha voluto ricordare una vecchia amica, regalando un momento di grande emozione al pubblico ed ai presenti. Tullio Solenghi è stato infatti grande amico e partner di scena di Anna Marchesini, che ha voluto ricordare con parole molto dolci. Le parole su Anna Marchesini Dopo aver ballato sulle note di C’era una volta una gatta, Tullio Solenghi ha ricordato l’ex collega Anna marchesini, ricordando di quando si era preparata per una performance di danza: “Era una perfezionista, imparò a ballare sulle punte per fare due minuti di parodia. Questo nasconde la comicità, molta preparazione rispetto a quello che si ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Durante l’ultima puntata dicon leha voluto ricordare una vecchia amica, regalando un momento di grande emozione al pubblico ed ai presenti.è stato infatti grande amico e partner di scena di Anna Marchesini, che ha voluto ricordare con parole molto dolci. Le parole su Anna Marchesini Dopo aver ballato sulle note di C’era una volta una gatta,ha ricordato l’ex collega Anna marchesini, ricordando di quando si era preparata per una performance di danza: “Era una perfezionista, imparò a ballare sulle punte per fare due minuti di parodia. Questo nasconde la comicità, molta preparazione rispetto a quello che si ...

matteosalvinimi : Che ritmo! Pronte per Ballando con le stelle! - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Francysystorti : @fattoquotidiano @stanzaselvaggia Domani sera voglio vedere le mascherine sulle facce dei giudici, e non solo, di b… - Macarena837 : RT @BESTOFITALIANT1: Siamo passati dal gf a Ballando con le ????#GFVIP #tommasozorzi -